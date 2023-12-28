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Руководство мадридского «Атлетико» не уверенно подписывать договор с Антуаном Гризманном

В «Атлетико» сомневаются в целесообразности продления контракта с Гризманном — AS
Антуан Гризманн
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Руководство мадридского «Атлетико» не обладает уверенностью относительно необходимости пролонгации трудового соглашения с нападающим «матрасников» Антуаном Гризманном. Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы «Атлетико» очень довольны уровнем игры, который демонстрирует 32-летний футболист на протяжении последнего года, однако их настораживает возраст игрока, ведь на момент истечения срока его действующего контракта в 2026 году ему исполнится 35 лет. В связи с этим руководство мадридского клуба опасается, что Гризманн не сможет больше показывать высокий уровень игры.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо заявлял, что клуб начнёт переговоры с Гризманном по новому контракту в 2024 году.

Напомним, в нынешнем сезоне француз принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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