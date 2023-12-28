Лерой Зане: давление в «Баварии» слишком велико, но я превращаю его в мотивацию

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане рассказал, как он справляется с критикой, с которой сталкивается, выступая за мюнхенский клуб.

«Давление в таком клубе, как «Бавария» слишком велико, поэтому нельзя полагаться только на свои силы. В периоды, когда ты подвергаешься критике, важно не нервничать из-за этого. Вместо этого следует проявить противоположную реакцию: если слишком сильно давить на самого себя, то ты мало что сможешь сделать.

Публика иногда неправильно истолковывает твоё поведение. Внезапно она говорит, что ребята не выкладываются полностью, что мы не сосредоточены. Однако неудачный пас, как правило, получается, когда ты слишком напряжён. Но для меня давление и критика — это в первую очередь мотивация», — приводит слова Зане официальный сайт «Баварии».

Напомним, в нынешнем сезоне Зане принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость немца составляет € 80 млн.