Игорь Осинькин: Леонид Слуцкий соскучился по работе, у него чешутся руки

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение российского тренера Леонида Слуцкого принять приглашение из Китая и возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола. Не внутри футбола, а на уровне эксперта и ютуб-блогера. Он много лет проработал на большом уровне. В том числе в двух иностранных клубах — по-настоящему с другой футбольной культурой. Наверное, где-то проскакивало, что Слуцкий может поехать заграницу. Я не помню он это говорил или про него говорили.

Но видите, значит, всё-таки у него был интерес. Значит, Слуцкий соскучился по работе — чешутся руки. Всегда, когда затягивается время без работы, наверное, для других это неожиданно. Но внутри Слуцкий всё время был в тонусе и был готов поехать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Слуцкий возглавит тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.