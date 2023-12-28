Экс-глава центра тренеров Краснодара: РФС готовит аниматоров. Хочется сказать: вы убийцы?

Александр Золотарёв, бывший руководитель центра подготовки тренеров в Краснодаре, объяснил, почему была приостановлена деятельность центра, а также раскритиковал качество подготовки в РФС.

«Мы приостановили действие центра. Я сейчас не имею права обучать тренеров. А в РФС, на мой взгляд, сейчас готовят аниматоров. Я общался с теми, кто недавно получил лицензию B. Не могут назвать даже пять физических качеств — у меня такое на втором курсе проходят. Так и хочется спросить: вы что, убийцы? Жалуется вся страна.

У нас был курс 124 часа на лицензию С-РФС. Но сейчас они потащили одеяло на себя. Думали, охватят всю страну. Так ещё и цены задрали. Но кто в Москву поедет из Владивостока? Раньше хотя бы в Омске был центр. На Кавказе тоже остались без всего. У нас был лекционный курс, потом практические занятия. Теоретический уровень нынешних тренеров оставляет желать лучшего. У нас всё это снималось на видео. Отправлялось и разбиралось совместно с РФС. На ту же лицензию категории B-РФС 30% тренеров просто не сдавали. У меня был сильный преподавательский состав, профессора вузов. Но сейчас это стало никому не нужным», — сказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.