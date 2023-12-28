Директор ярославского центра тренеров: цена на курсы повысилась, а качество понизилось

Андрей Глот, являющийся директором центра подготовки тренеров в Ярославле, выразил сожаление в связи с понижением качества преподавания в новой системе обучения отечественных тренеров.

«Мы открылись наравне с московским центром в 2009 году. РФС выдал нам необходимую аккредитацию. И работали до 2021 года. В общей сложности мы обучили на лицензию С более 600 человек. Плюс где-то 300 — на D. Ко мне приезжали из разных городов. Мы ездили и в регионы. Например, в конце 2020-го в Брянск — обучить тренеров «Динамо». Преподаватели у меня в основном были московские — многие работали в ВШТ. А сейчас там три дня слушают презентации, один день лекцию, платят 60 тыс. и уходят. У нас же были экзамены, практическая часть. Всё под видео. Задавали вопросы, была комиссия. Цена повысилась, а качество обучения понизилось. Те, с кем я разговариваю, жалуются. Спрашивают: зачем приезжали, что увидели? Картинки посмотрели, деньги заплатили и уехали», — сказал Глот в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.