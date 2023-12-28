В РФС объяснили цены на тренерские курсы в России

Ирина Баранова, являющаяся директором Академии РФС, объяснила, чем обусловлен пересмотр цен на тренерские курсы в 2024 году.

«Сравнивать стоимость обучения на национальные и международные лицензии некорректно, так как они имеют разный статус. С лицензией УЕФА тренер может работать в любой стране мира, она котируется в каждой конфедерации. Раньше стоимость обучения по программе С-РФС составляла 25 тыс. рублей. В 2021 году Академия РФС впервые запустила обучение на лицензию С-УЕФА — за 30 тыс. рублей. Разница, как видите, минимальная. Что касается лицензии В-УЕФА, то до реформирования тренерского образования, то есть до 2020 года, стоимость обучения на неё составляла 100 тыс. рублей. Мы, перезапустив процесс уже в Академии РФС в 2021 году, решили снизить цену до 80 тыс. рублей. И оставляли её неизменной до конца 2023 года.

Мы не пересматривали цены, прекрасно понимая, как это важно, особенно для слушателей из регионов. Но федерация несёт расходы на оплату труда инструкторов и профильных преподавателей, их командирование, на аренду аудиторий и полей, на такие малозаметные со стороны вещи, как печатные учебно-методические материалы, экипировка слушателей и другие необходимые расходные материалы. Логично, что при общем повышении цен растут и наши расходы. Поэтому пересмотр стоимости на 2024 год — мера вынужденная. Её правильнее назвать индексацией, обусловленной инфляцией», — сказала Баранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.