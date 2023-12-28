В «ПСЖ» не обеспокоены из-за потенциального ухода Мбаппе из клуба — журналист Джейкобс

Руководство «Пари Сен-Жермен» не испытывает беспокойства из-за возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе из французского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спокойствие боссов «ПСЖ» обусловлено осознанием того, что даже в случае бесплатного ухода Мбаппе из клуба летом 2024 года, когда у него закончится трудовое соглашение, «Пари Сен-Жермен» всё равно будет располагать серьёзной материально-финансовой базой и не потеряет слишком много в деньгах.

Также в руководстве парижского клуба рассматривают вариант с тем, что французский нападающий может переподписать контракт с «ПСЖ», но всё равно быть проданным грядущим летом. Однако при таком раскладе парижане смогут выручить существенную сумму от продажи Мбаппе.