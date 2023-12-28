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«ПСЖ» не намерен подписывать Каземиро и Санчо в январе

«ПСЖ» не намерен подписывать Каземиро и Санчо в январе
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«Пари Сен-Жермен» не рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро и вингера «красных дьяволов» Джейдона Санчо в период грядущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между клубами были определённые контакты, направленные на совершение подобных трансферов, однако в конечном итоге в «ПСЖ» приняли решение отказаться от покупки игроков «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В свою очередь, Санчо находится в затяжном конфликте с главным тренером английского клуба Эриком тен Хагом и не выходит на поле с августа. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах, где не совершил голевых действий.

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