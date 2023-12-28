Нигматуллин: Абаскаль — очень фартовый, он недотягивает до уровня «Спартака»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, подопечные добиваются результата.

Но я как болельщик красно-белых с детства хочу, чтобы они сражалась за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля всё для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, недотягивает до столь серьёзного уровня. Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой, просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум», — приводит слова Нигматуллина RT.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.

Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале текущего года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.