«Милан» ведёт переговоры с экс-тренером «Айнтрахта» Гласнером — журналист Морган

Руководство «Милана» находится в переговорном процессе с бывшим тренером «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» Оливером Гласнером, который рассматривается в качестве потенциальной замены Стефана Пиоли. Об этом сообщает журналист Рональд Морган в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 49-летний специалист крайне заинтересован в том, чтобы занять тренерский пост в «Милане».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «россонери» недовольно тем уровнем игры, который демонстрирует команда под руководством Пиоли.

Последним местом работы Гласнера стал «Айнтрахт», в котором он работал с 2021 по 2023 год. Под руководством австрийского специалиста франкфуртский клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/2022.