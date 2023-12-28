Постекоглу рассматривает Соланке в качестве долгосрочного преемника Кейна в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выступает за то, чтобы руководство лондонского клуба приобрело нападающего «Борнмута» Доминика Соланке в период действия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Постекоглу видит в 26-летнем футболисте долгосрочную замену форварду Гарри Кейну, покинувшего лондонский клуб минувшим летом.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что «Тоттенхэм» рассматривает вариант с приобретением Соланке. Подчёркивалось, что скауты «шпор» внимательно наблюдают за прогрессом игрока.

Напомним, Соланке является воспитанником лондонского «Челси». В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.