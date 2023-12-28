В РФС рассказали о планах запустить тренерские курсы в нескольких городах России

Директор Академии Российского футбольного союза (РФС) Ирина Баранова заявила о планах запустить тренерские курсы в нескольких городах России.

«Для получения лицензии в регионе необязательно создавать автономный региональный центр. В этом году Академия РФС провела обучение на лицензию С-УЕФА в 10 городах, охватив все федеральные округа. Для сравнения: ранее девять региональных центров обучали тренеров только в восьми городах. Также важно сказать, что, даже когда существовали региональные центры, обучение на лицензию B-УЕФА проводилось только в Москве. Сейчас мы уже запустили эту программу в Санкт-Петербурге, а в следующем году планируем открыть обучение на эту лицензию ещё в нескольких регионах.

Предыдущий формат взаимодействия, когда региональные центры существовали автономно от федерации и имели разные формы организации, в частности по составу учредителей, при обучении на международные лицензии едва ли возможен. В 2021 году было выявлено существенное количество нарушений и случаев непредоставления необходимой информации региональными центрами. Федерация не получила от центров полную документацию о тренерах-выпускниках, которым были выданы национальные лицензии за все годы проведения обучения. В рамках реформирования тренерского образования, начавшегося с 2020 года, УЕФА достаточно чётко обозначил необходимость ужесточения контроля со стороны федерации при проведении образовательного процесса на международные лицензии на всех этапах», — сказала Баранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.