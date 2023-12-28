Вице-президент DFB: ощущение, что за сборную Германии играет брат-близнец Гюндогана

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ральф-Уве Шафферт подверг критике полузащитников сборной Германии Илкая Гюндогана («Барселона») и Йозуа Киммиха («Бавария»).

«В каком клубе Бундеслиги есть ведущий игрок с немецким паспортом? Мне никто не приходит в голову. Киммих должен быть лидером сборной, но на текущий момент он не демонстрирует этого, в том числе и в клубе.

Другой пример — Илкай Гюндоган. Он выдающимся образом играет за свой клуб, но когда видишь его выступления в сборной, задаёшься вопросом: «Неужели он послал в сборную своего менее талантливого брата-близнеца?» Я этого не понимаю и испытываю из-за этого противоречивые чувства относительно грядущего чемпионата Европы», — приводит слова Шафферта HAZ.

Напомним, сборная Германии проиграла свои последние два товарищеских матча. 18 ноября немецкая национальная команда уступила Турции со счётом 3:2. 21 ноября подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли Австрии со счётом 2:0.