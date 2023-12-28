«Эти заявления раздражают». Гендиректор «Баварии» — о критике Киммиха вице-президентом DFB

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен отреагировал на критику вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) Ральфа-Уве Шафферта в адрес полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха, которого он обвинил в отсутствии лидерских качеств во время игр за сборную Германии.

«Меняя более чем раздражают подобные заявления. Непонятно, для чего вице-президент DFB критикует выступления на клубном уровне такого достойного и важного игрока сборной, как Йозуа Киммиха. Подобным образом он оказывает сборной медвежью услугу. Есть достаточно много тем, о которых господин Шафферт мог бы позаботиться, прежде чем делать подобные публичные заявления», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Шафферт также подверг критике полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, заявив, что в клубе он показывает более качественный футбол, чем в немецкой национальной команде.