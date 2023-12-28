Василий Уткин объяснил, почему Юрий Сёмин не может найти работу

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, почему известный российский тренер Юрий Сёмин не может найти новое место работы.

«Почему Юрий Палыч Сёмин не может найти работу? Юрию Палычу вообще-то 76, если я не путаю. И потом, он разве ищет работу? Не слыхал», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, Юрию Сёмину 76 лет. Последним местом работы заслуженного российского тренера был «Ростов», который он возглавлял в августе–сентябре 2021 года. Сёмин известен прежде всего по своей работе в качестве главного тренера московского «Локомотива», а также по работе в сборной России. В период работы в стане железнодорожников в 2016–2020 годах он стал победителем чемпионата России, дважды выиграл Кубок России, а также один раз выиграл Суперкубок-2019.