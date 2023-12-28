Овчинников: даже если Романцева разбудить пьяного, он проведёт тренировку лучше всех

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Романцеве, объяснив, в чём заключается его ключевое отличие от других тренеров.

«Романцев в любом возрасте и в любом состоянии поможет? Это, конечно, прозвучит грубо. Но, я думаю, если Романцева в два часа ночи поднять с кровати вдребезги пьяного, он тряхнет головой, выйдет на футбольное поле и проведёт великолепную тренировку для игроков – вот и всё. В отличие от всех остальных, которые говорят, что умеют тренировать.

Просто он устал тренировать? Поэтому не работает? Думаю, он не устал тренировать, просто у каждого своё время. Он посчитал своё время в футболе и правильно сделал», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент Олег Романцев работает в «Пари Нижний Новгород», находясь на посту советника клуба. Об этом 1 декабря объявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов. Позже он пояснил, что идея пригласить прославленного российского футбольного деятеля пришла губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков после 18 матчей чемпионата.