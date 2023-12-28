Сергей Овчинников объяснил, что нужно тренерам для получения лицензии в России

Сергей Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров академии РФС, рассказал, что необходимо тренерам для получения специальной лицензии в России.

«Критерии отбора кандидатов определены УЕФА, они чётко обозначены на этапе приёма заявок: опыт кандидата в футболе, его текущее место работы, образование. Если говорить о наиболее востребованных лицензиях С-УЕФА и В-УЕФА, то сейчас в первую очередь обращаем внимание на практикующих тренеров, которым лицензия нужна для работы с детскими и юношескими командами, а не для общего развития. Работодатели присылают рекомендательные письма, указывают, что обучение тренеров им необходимо в том числе для прохождения процедуры лицензирования. Сейчас это учитывается особенно.

В общей сложности в этом году мы провели обучение 18 групп на лицензию С-УЕФА, каждая из которых состояла из 30 слушателей. Только за 2023 год Академия РФС запустила шесть групп по программе В-УЕФА, по 25 человек в каждой. На 2024 год эта цифра значительно вырастет: с УЕФА согласован запуск не менее 12 учебных групп.

Что касается регионов, в этом году Академия провела обучение на лицензию С-УЕФА в 10 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе, Каспийске, Самаре, Красноярске и Хабаровске. Везде обучение проводили наши инструкторы, которые прошли специальную подготовку и были одобрены УЕФА. Ещё в 13 городах мы за два года провели 22 очные сессии переаттестации тренеров с лицензии С-РФС на С-УЕФА. 931 человек получил международную лицензию в этом году, а ещё 1561 — в 2022-м», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.