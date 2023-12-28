Златан Ибрагимович решил поиграть в футбол на пляже в Майами

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба компании RedBird, решил принять участие в футбольном матче на одном из пляжей Майами.

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами:

Напомним, Ибрагимович завершил карьеру футболиста минувшим летом в возрасте 42 лет. Он начал выступать на взрослом уровне в 1999 году. За свою профессиональную карьеру швед успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Ибрагимович провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

После возвращения в «Милан» в качестве функционера Ибрагимович заявил, что он крайне серьёзно относится к своей должности в клубе.