В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

Футбольный клуб «Монако» в своих соцсетях разместил видеоролик, в котором снялись разные игроки команды, в том числе и российский полузащитник Александр Головин. На видео футболистам нужно было чеканить мяч, выполняя красивые и сложные трюки, после чего их технике выставлялась оценка. Так Головин получил наивысший балл — 10 из 10.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако», в которых отметился пятью голами и двумя передачами. Кроме того, Головин также попал в различные символические сборные французского чемпионата по итогам первой части сезона. Также Александр поучаствовал в двух матчах сборной России, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Монако» в данный момент занимает третье место в таблице французского чемпионата, имея в своём активе 33 очка после 17 встреч. Лидирует «ПСЖ» — у парижан 40 очков за аналогичное количество игр.