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Василий Уткин оценил перспективы Леонида Слуцкого в Китае

Василий Уткин оценил перспективы Леонида Слуцкого в Китае
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Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин высказался о решении российского тренера Леонида Слуцкого принять предложение возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», а также оценил перспективы 52-летнего специалиста.

«Василий, какие перспективы видите у Слуцкого в Китае? Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, 27 декабря китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.

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