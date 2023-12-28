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Лукович, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Страсбург»

18-летний нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, которым интересуется московский «Спартак», в ближайшие часы может подписать контракт с французским «Страсбургом». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, «Страсбург» готов заплатить за молодого футболиста € 5 млн. Подчёркивается, что «Лилль» также претендует на сербского футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Лукович принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах, отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.

После 17 туров Лиги 1 «Страсбург» набрал 23 очка и на текущий момент занимает девятое место.