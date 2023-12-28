Игрок «Ювентуса» Кин: Бонуччи ругал меня больше всех за моё отношение к футболу

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал о взаимоотношениях с экс-защитником «старой синьоры» Леонардо Бонуччи.

«Бонуччи ругал меня больше всех за моё отношение к футболу. Он так много уделял этому внимания. Если я ошибался, то он подходил ко мне и выговаривал за это. Подобное было невозможно изменить. Думаю, что с молодыми партнёрами по «Ювентусу» мне гораздо проще найти общий язык», — приводит слова Кина Corriere dello Sport.

Напомним, Бонуччи выступал в составе «старой синьоры» с 2010 по 2023 год. Однако в сезоне-2017/2018 итальянский защитник играл в «Милане». За период выступлений в «Ювентусе» 36-летний футболист принял участие в 502 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 37 голами и 10 результативными передачами.