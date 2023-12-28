Сергей Чепчугов отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский клуб

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о назначении бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Нельзя не признать, что в России Леонид Викторович добился высоких достижений. Он завоевал много титулов с ЦСКА и руководил сборной. Надеюсь, его квалификация позволит перезагрузить тренерскую карьеру! Китай — чудесная страна с прекрасными людьми и потрясающей едой. Командуйте парадом, плотный человек!

Желаю успехов Леониду Викторовичу и надеюсь, что он сможет проявить себя в этой стране», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.