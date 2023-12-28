Нигматуллин объяснил, чем отличаются игроки нынешнего поколения от прошлого

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин сравнил нынешнее поколение футболистов с предыдущим поколением игроков, объяснив, в чём ключевое различие между ними.

«Можно говорить, что раньше и трава была зеленее, но в профессиональном спорте происходят неизбежные изменения. Сейчас процесс восстановления находится на качественно другом уровне. А вот сами футболисты в какой-то степени стали нежнее и избалованнее. И это не только моё мнение. Они немного развращены большими деньгами, хотя тяжкий труд следует оплачивать соответствующе. Но и результаты должны быть прямо пропорциональны окладам», — приводит слова Нигматуллина RT.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах и ушли на перерыв зимним чемпионом РПЛ. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 32 очка.