Игрок «Фиорентины» может быть отстранён от футбола из-за отказа выступать за свою сборную

Нападающий «Фиорентины» и сборной Анголы Мбала Н'Зола может быть отстранён от футбола из-за того, что он отказался выступать за свою национальную команду на грядущем Кубке африканский наций. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Н'Зола должен принять окончательное решение до субботы текущей недели. Подчёркивается, что ангольский футболист должен представить обоснование причины, из-за которой он не может сыграть за свою сборную. В случае, если он этого не сделает, помимо санкций и отстранения со стороны самой Ангольской футбольной федерации, к делу может быть подключена ФИФА, которая способна принять более серьёзные меры в отношении игрока.

Напомним, в 2024 году Кубок африканских наций будет проходить с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.