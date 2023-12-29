Зане: почему я в хорошей форме в этом сезоне? Спасибо провальному чемпионату мира

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане объяснил, почему в нынешнем сезоне он демонстрирует высокий уровень игры.

«У меня была очень хорошая предсезонная подготовка под руководством Томаса Тухеля. Всё прошло отлично, а затем одно привело к другому. Моя уверенность в себе становилась всё больше и больше, а как правило, с ней дела идут намного лучше.

К тому же благодаря разочаровывающему чемпионату мира 2022 года и вылету из 1/4 финала Лиги чемпионов у меня появилась дополнительная мотивация сделать этот сезон более успешным, поскольку сезон-2022/2023 в целом был не очень удовлетворительным», — приводит слова Зане официальный сайт клуба.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года сборная Германии не смогла выйти из группы, пропустив вперёд Испанию и Японию. В 1/4 финала Лиги чемпионов минувшего сезона по итогам двухматчевого противостояния «Бавария» вылетела от «Манчестер Сити» со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и девятью результативными передачами.