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«Брайтон» — «Тоттенхэм»: «шпоры» отыграли два гола за пять минут

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. На момент выхода новости счёт 4:2 в пользу хозяев.

На 86-й минуте второй мяч гостей в матче забил защитник Бен Дэвис.

Ранее, на 11-й минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд. На 23-й минуте гол с пенальти забил полузащитник хозяев Жоао Педро.

На 63-й минуте третий гол «чаек» забил защитник Первис Эступиньян. На 76-й минуте Педро оформил дубль, вновь забив гол с пенальти. На 81-й минуте с передачи Сон Хын Мина гол «Тоттенхэма» забил нападающий Алехо Велис.

После 18 туров АПЛ «Брайтон» набрал 27 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 36 очков и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Во втором круге лондонский клуб также обыграл «чаек», но со счётом 2:1.