Постекоглу пожаловался на усталость игроков после поражения от «Брайтона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвёл итоги гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:4).

«Справедливо сказать, что сегодня мы выглядели как уставшая команда, и это понятно. Мы использовали этих игроков длительное время и нам немного не хватало энергии. У соперников хорошая команда, и мы изо всех сил пытались с ними справиться. Мы старались держаться, и это всё, что можно было пожелать. Игроки оставили всё на поле.

Я не жалуюсь на пенальти. Они были четкими и очевидными. Удивительно, что VAR уловил всё, кроме подката, который, возможно, выбил из строя ещё одного нашего игрока.

Были положительные моменты в концовке. Эта группа игроков в данный момент отдаёт все свои силы. Это трудно — играть в тот футбол, о котором мы просим, но они делают это неделю за неделей. Так что дело не в недостатке усилий.

Мы вообще не смогли дать игрокам передышку, а то, о чём мы просим, очень утомительно», — приводит BBC слова Постекоглу.

«Тоттенхэм» расположился на пятом месте в чемпионате Англии с 36 очками после первого круга.

Сын Мэддисона сделал выбор между «Тоттенхэмом» и печеньем: