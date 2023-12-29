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Постекоглу пожаловался на усталость игроков после поражения от «Брайтона»

Постекоглу пожаловался на усталость игроков после поражения от «Брайтона»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвёл итоги гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:4).

«Справедливо сказать, что сегодня мы выглядели как уставшая команда, и это понятно. Мы использовали этих игроков длительное время и нам немного не хватало энергии. У соперников хорошая команда, и мы изо всех сил пытались с ними справиться. Мы старались держаться, и это всё, что можно было пожелать. Игроки оставили всё на поле.

Я не жалуюсь на пенальти. Они были четкими и очевидными. Удивительно, что VAR уловил всё, кроме подката, который, возможно, выбил из строя ещё одного нашего игрока.

Были положительные моменты в концовке. Эта группа игроков в данный момент отдаёт все свои силы. Это трудно — играть в тот футбол, о котором мы просим, но они делают это неделю за неделей. Так что дело не в недостатке усилий.

Мы вообще не смогли дать игрокам передышку, а то, о чём мы просим, очень утомительно», — приводит BBC слова Постекоглу.

«Тоттенхэм» расположился на пятом месте в чемпионате Англии с 36 очками после первого круга.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хиншелвуд – 11'     2:0 Педро – 23'     3:0 Эступиньян – 63'     4:0 Педро – 75'     4:1 Велис – 81'     4:2 Б. Дэвис – 85'    
Отчёт о матче
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