«Арсенал» одержал одну победу за последние пять матчей во всех турнирах.

Напомним, в матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» уступил «Вест Хэму» со счётом 2:0.

Ранее команда в АПЛ также уступила «Астон Вилле» со счётом 1:0 и сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1). 17 декабря «Арсенал» в чемпионате Англии обыграл «Брайтон» (2:0). Также команда Микеля Артеты сыграла вничью с «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, «Арсенал» не смог вернуться на первую строчку чемпионата Англии. Команда занимает второе место, записав в свой актив 40 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на два очка. В следующем туре АПЛ «Арсенал» встретится «Фулхэмом».

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