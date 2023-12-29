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Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» в АПЛ

Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).

«Мы не смогли получить то, что, по моему мнению, мы заслужили. Мы там, где находимся. Я чувствую, что мы находимся в действительно хорошем положении», — приводит слова Артеты BBC.

После этого поражения «Арсенал» не смог вернуться на первую строчку турнирного зачёта АПЛ. Команда занимает второе место, набрав 40 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на два очка. В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится «Фулхэмом». Матч состоится 31 декабря.

«Вест Хэм», в свою очередь, находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка.

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Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 13'     0:2 Мавропанос – 55'    

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