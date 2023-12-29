Полузащитник «Зенита» Барриос подвёл итоги 2023 года

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвёл итоги своих выступлений в 2023 году, уделив внимание своим делам в сборной Колумбии.

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Южной Америке колумбийцы занимают третье место с 12 очками после шести туров. Сборная не проиграла ни одного матча, а также победила Бразилию (2:1).

Барриос в этом году принимал участие в трёх отборочных матчах, а также в одном товарищеском, но не вызывался в национальную команду в ноябре.

«Это был позитивный сезон, мы, как всегда, старались сделать всё как можно лучше. В целом, я завершаю год на хорошем футбольном уровне. Жизнь идёт, здоровье в порядке, нет травм и уже думаю про следующий год.

У сборной Колумбии в этом году были хорошие матчи, хорошие победы. Я старался внести свой вклад в это, как мог. Прямо сейчас отдыхаю и думаю о том, что будет в следующем году, который будет трудным, как в клубе, так и в сборной.

Что касается матча с Бразилией, на который меня не вызывали, то в тот момент у меня прежде всего было желание помочь. Я засиживался допоздна, чтобы иметь возможность посмотреть игру и поддерживать команду, а также отправлять сообщения каждому из партнёров, чтобы они чувствовали поддержку извне и делали всё, что возможно. Очень доволен позитивным балансом команды.

Если говорить о возвращении в сборную и участии в Кубке Америки, то пока человек работает хорошо и движется правильным путём, показывая себя в клубе, возможности у него будут. Я очень спокоен, знаю, что мне нужно продолжать работать и сохранять готовность.

Всегда хочется быть в сборной и важно сохранять спокойствие, хорошо выступать в клубе и использовать возможности, когда они появляются снова. Всё зависит от проделываемой работы и готовности.

Разговаривал ли я с кем-либо из тренерского штаба после того, как меня не вызвали в сборную на последние матчи? Нет. Мы не разговаривали, посыл был ясен. Каждый из нас понимает, что важным всегда будет благополучие команды, независимо от того, кто играет, или кто вызывается, главное — это команда. На этот раз мне не позвонили, но впереди долгий путь», — приводит Primer Tiempo слова Барриоса.

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