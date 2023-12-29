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Артета высказался о спорном голе в ворота «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом»

Артета высказался о спорном голе в ворота «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о спорном голе в ворота команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2). Напомним, в начале первого тайма Джаррод Боуэн отдал передачу на гол Томаша Соучека после возможного выхода мяча за пределы поля. Арбитр встречи Майкл Оливер, после консультаций с видеоассистентом VAR, принял решение засчитать взятие ворот.

Это то, что есть. Технология, которой мы располагаем на данный момент, недостаточно ясна, если мяч окажется в ауте», — приводит слова Артеты BBC.

После этого поражения «Арсенал» не смог вернуться на первое место турнирного зачёта АПЛ. Команда располагается на втором месте, набрав 40 очков, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится «Фулхэмом». Матч состоится 31 декабря.

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Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 13'     0:2 Мавропанос – 55'    
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