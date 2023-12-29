Мойес одержал первую победу над «Арсеналом» с 23-й попытки

60-летний специалист Дэвид Мойес одержал первую победу в карьере в статусе главного тренера одной из команд над «Арсеналом» с 23-й попытки, сообщает OptaJoe в социальной сети X (бывший Twitter). В матче 19-го тура АПЛ 28 декабря его «Вест Хэм Юнайтед» на чужом поле выиграл у «канониров» со счётом 2:0.

До этого в 22 матчах команды Мойеса в матчах с «Арсеналом» четыре раза заканчивали встречи вничью и потерпели 18 поражений.

Тренер возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года, но ранее он уже работал в этом клубе.

В АПЛ Мойес помимо лондонцев возглавлял «Эвертон», «МЮ» и «Сандерленд».

После этой победы «молотобойцы» занимают шестое место в лиге с 33 очками после первого круга. «Арсенал» занимает вторую позицию, имея в активе 40 очков.

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