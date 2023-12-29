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Микель Артета: сейчас в раздевалке «Арсенала» трудная ситуация

Микель Артета: сейчас в раздевалке «Арсенала» трудная ситуация
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении команды в матче 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

«Мы доминировали в течение 100 минут. Когда у нас были важные моменты, у нас были игроки в штрафной совершенно свободны. Я думаю, что футболисты приложили огромные усилия. Сейчас в раздевалке трудная ситуация, но у нас есть еще одна игра через 72 часа. Это футбол, нам нужно совершенствоваться в определенных областях», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал одну победу за последние пять матчей. На данный момент «Арсенал» находится на втором месте турнирного зачета АПЛ, набрав 40 очко. В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится «Фулхэмом». Матч состоится 31 декабря.

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28 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 13'     0:2 Мавропанос – 55'    
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