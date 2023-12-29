Украинец Лунин, вероятнее всего, станет основным голкипером «Реала» во второй части сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, вероятнее всего, сделает украинца Андрея Лунина основным голкипером клуба во второй половине сезона, сообщает Don Diario.

По данным источника, руководство «Реала» и Анчелотти, были приятно впечатлены тем, что Лунин досрочно вышел из отпуска и начал тренировки с командой. Именно такого уровня преданности делу ждут от игрока в клубе такого уровня, как «Реал».

Карло Анчелотти принял это во внимание как окончательный аргумент к решению, которое он практически уже принял. Если все пойдет по его планам, на оставшуюся часть сезона будет выбран именно Лунин, а не Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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