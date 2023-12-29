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Украинец Лунин, вероятнее всего, станет основным голкипером «Реала» во второй части сезона

Украинец Лунин, вероятнее всего, станет основным голкипером «Реала» во второй части сезона
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, вероятнее всего, сделает украинца Андрея Лунина основным голкипером клуба во второй половине сезона, сообщает Don Diario.

По данным источника, руководство «Реала» и Анчелотти, были приятно впечатлены тем, что Лунин досрочно вышел из отпуска и начал тренировки с командой. Именно такого уровня преданности делу ждут от игрока в клубе такого уровня, как «Реал».

Карло Анчелотти принял это во внимание как окончательный аргумент к решению, которое он практически уже принял. Если все пойдет по его планам, на оставшуюся часть сезона будет выбран именно Лунин, а не Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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