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Клубы Роналду и Неймара узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

В Куала-Лумпуре, Малайзия, прошла жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола. По её результатам саудовскому «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Кришитиану Роналду, в 1/8 финала достался другой клуб из этой страны «Аль-Фейха».

«Аль-Хиляль», за который выступают бразильские нападающие Неймар и Малком, встретится с иранским «Сепаханом».

Полные результаты жеребьёвки выглядят так:

1/8 финала

Запад (первые матчи 12 и 13 февраля; ответные — 19 и 20 февраля)

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ);

«Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия);

«Сепахан» (Иран) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);

«Навбахор» (Узбекистан) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).



Восток (первые матчи 13 и 14 февраля; ответные — 20 и 21 февраля)

«Чонбук Хёндэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея);

«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония);

«Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония);

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).

1/4 финала

Запад (первые матчи 4 и 5 марта; ответные — 11 и 12 марта)

«Насаф»/«Аль-Айн» — «Аль-Фейха»/«Аль-Наср»;

«Сепахан»/«Аль-Хиляль» — «Навбахор»/«Аль-Иттихад».



Восток (первые матчи 5 и 6 марта; ответные — 12 и 13 марта)

«Чонбук Хёндэ Моторс»/«Пхохан Стилерз» — «Ульсан Хёндэ»/«Ванфоре Кофу»;

«Шаньдун Тайшань»/«Кавасаки Фронтале» — «Бангкок Юнайтед»/«Иокогама Ф. Маринос».

1/2 финала

Запад (первый матч 16 апреля; ответный — 23 апреля)

«Насаф»/«Аль-Айн»/«Аль-Фейха»/«Аль-Наср» — «Сепахан»/«Аль-Хиляль»/«Навбахор»/«Аль-Иттихад».

Восток (первый матч 17 апреля; ответный — 24 апреля)

«Чонбук Хёндэ Моторс»/«Пхохан Стилерз»/«Ульсан Хёндэ»/«Ванфоре Кофу» — «Шаньдун Тайшань»/«Кавасаки Фронтале»/«Бангкок Юнайтед»/«Иокогама Ф. Маринос».

Финал (первый матч 11 мая; ответный — 25 мая)

Хозяином поля в первой игре будет победитель Востока.

Усик встретился с Криштиану Роналду: