Стала известна цель Криштиану Роналду в составе сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о разговоре с капитаном национальной команды Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень близок к фантастической отметке в 200 матчей за сборную, чего ранее никому не удавалось. У нас с ним был разговор с глазу на глаз, но одной подробностью я всё же могу поделиться с вами.

Я спросил у него тогда, интересно ли ему сыграть 200 матчей за национальную команду, на что он ответил без тени ухмылки: «Меня интересуют 250 матчей», – приводит слова Мартинеса Maisfutebol.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду: