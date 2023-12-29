Уткин высказался о разрыве в уровне футбола между Европой и Южной Америкой

Журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о разнице в уровне футбола между Европой и Южной Америкой.

«Преодолим ли разрыв в уровне футбола между Европой и Южной Америкой, или пропасть уже не сократить? Так нет никакого разрыва. Южноамериканские и любые другие таланты сверхвостребованы в Европе», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

22 декабря «Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира, разгромив в финальном матче бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0. В последний раз южноамериканский клуб завоёвывал этот трофей в 2012 году, когда бразильский «Коринтианс» победил в финале лондонский «Челси» (1:0).

Следующие 11 розыгрышей остались за представителями Европы — пять раз на этом отрезке победителем становился мадридский «Реал», дважды мюнхенская «Бавария» и по одному разу «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».