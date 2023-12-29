Уткин оценил шансы сборной СССР на выигрыш чемпионата мира со Стрельцовым в составе

Журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о возможном мировом чемпионстве сборной СССР при гипотетическом участии в финальных турнирах нападающего Эдуарда Стрельцова.

«Могла бы сборная СССР со Стрельцовым, Яшиным и другими легендарными игроками стать чемпионом мира, если бы Стрельцова в своё время не посадили? Сборная СССР была очень сильна. Но то, что ей по силам было обыграть Бразилию с Пеле и Гарринчей или Англию у нее дома — не взялся бы утверждать», — написал Уткин в своём телеграм-канале в ходе ответов на вопросы подписчиков.

Легендарный нападающий московского «Торпедо» Эдуард Стрельцов в 1958 году незадолго до чемпионата мира в Швеции был обвинён по уголовному делу об изнасиловании, отчислен из состава сборной СССР и осуждён на 12 лет лишения свободы. После пяти лет заключения Стрельцов был условно-досрочно освобождён, но так и не сыграл за свою карьеру ни на одном финальном турнире чемпионата мира.

Наиболее успешными для сборной СССР стали ЧМ-1958 в Швеции, где удалось пробиться в 1/4 финала, и ЧМ-1966 в Англии, на котором команда Советского Союза заняла четвёртое место.