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Жоаким, входивший в сферу интересов топ-клубов России, продлил контракт с «Сантосом»

Жоаким, входивший в сферу интересов топ-клубов России, продлил контракт с «Сантосом»
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Бразильский «Сантос» объявил о продлении контракта с защитником Жоакимом.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются 25-летним бразильским футболистом.

Жоаким выступает за «Сантос» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 2 млн.

Напомним, 7 декабря «Сантос» на своём поле проиграл «Форталезе» (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Победный гол «Форталезе» забил на 90+6-й минуте ударом с центра поля. По итогам 38 туров «Сантос» занял 17-е место с 43 очками.

«Сантос» — многократный чемпион Бразилии, команда выигрывала внутреннее первенство восемь раз (в 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022 и 2004 годах).

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