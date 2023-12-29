Юран: раздражает, когда в РПЛ приезжает непонятно кто. Мы что, второсортные?

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение о малоизвестных иностранных тренерах в РПЛ.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола — выиграл всё с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер. А у нас иногда диву даёшься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным — и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение. Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала — в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная — окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные. А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч, и Олег Иваныч. Все всё видят», — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По состоянию на конец декабря 2023 года в РПЛ работают пять тренеров из дальнего зарубежья: Владимир Ивич (Сербия, «Краснодар»), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»), Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Давид Деограсия (Испания, «Оренбург») и Роберт Морено (Испания, «Сочи»).