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Пименов: «Динамо» становится грозной силой

Пименов: «Динамо» становится грозной силой
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о выступлениях московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, бело-голубые находятся в группе тех, кто борется за первое место в таблице. Также Пименов заявил, что «Динамо» стало грозной силой.

«Динамо» ворвалось в круг тех, кто конкурирует за первое и второе места. Сейчас «Динамо» на третьем месте, причина в том, что были необязательные потери. Отмечу очень хорошие покупки: здорово сработало руководство клуба, речь и о продажах, и о покупках. «Динамо» становится грозной силой, это радует», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ.

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