Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о перенесённой операции. Напомним, у тренера нижегородцев были камни в почках, которые пришлось удалять хирургическим путём. Юран перенёс операцию в сентябре 2023 года, из-за чего пропустил один матч своей команды.

«После домашней игры как раз пауза на сборные была. Я домой доехал на машине, а на следующий день вечером почувствовал дискомфорт в боку. Боль шла по нарастающей. Жена говорит: «Давай скорую вызовем». Врачи приехали, осмотрели: «Скорее всего, камешек». Обезболивающий укол сделали и посоветовали провериться на УЗИ и принять какие-то меры. Ночь прошла хорошо, а к обеду боль вернулась. Снова скорую вызвали, в больнице КТ сделали, а там уже воспаление. Даже в туалет сложно было сходить.

Ни вытащить, ни раздробить камень нельзя было — только хирургическим путём. Меня сразу стали готовить к операции и где-то в девять вечера уже прооперировали. После полтора часа подержали в реанимации и перевели в палату», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» ушёл на зимний перерыв, занимая девятое место в турнирной таблице. Нижегородца набрали 24 очка в 18 матчах. До прихода в «Пари НН» Юран возглавлял футбольный клуб «Химки».