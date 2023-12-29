Юран: спрашиваю у игрока: «Ты оловянный солдатик? Тебе голеностоп отрезали, а ты стоишь!»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался об искусстве зарабатывать пенальти. Специалист рассказал, что учит своих игроков быть хитрее и реагировать на контакты в штрафной площади. По мнению Юрана, необходимо не прощать соперника и немного «устраивать театр».

«Объясняю, показываю моменты. По ноге зацепили, а он стоит. Спрашиваю: «Ты что, оловянный солдатик? Тебе уже голеностоп отрезали, а ты бежишь дальше». Будь похитрее! Здесь немножко и театр должен быть. Я такие моменты никогда не прощал. Если видел, что защитник несётся, мне оставалось только подставить ногу или всего себя. Он уже по инерции в тебя влетит — и будет одиннадцатиметровый. Пытаюсь учить и этому тоже. Ничего зазорного здесь нет. Не свистнул судья — в следующий раз свистнет. Тем более сейчас есть VAR: смотрят, проверяют, было касание или нет. Если было, найдут нарушение», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам первой части сезона «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.