Мбаппе — о своём влиянии в «ПСЖ»: есть ли у меня власть? Люди так думают

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своей влиятельности во французском клубе.

«Есть ли у меня власть сегодня? Люди так думают. Иногда они даже переоценивают её, потому что думают, что я тот, кто всё делает, тот, кто собирает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать… Хотя мне нравится быть вовлечённым и преданным, основа всего — это то, что я футболист, так что никогда не должно быть никакой ошибки в том, кто я такой.

Я гражданин. У меня есть позиции, ценности, которые я защищаю, и права, которые я хочу отстаивать. Я предполагаю это и заявляю об этом, но я не принимаю себя за нечто большее, чем я есть», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.