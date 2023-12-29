Юран: индивидуально работай в штрафной — защитник будет вокруг тебя ламбаду танцевать

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о боязни современных нападающих идти в обыгрыш. По его мнению, нынешнему поколению игроков нужно больше работать индивидуально в штрафной площади соперника, особенно этот совет касается тех, у кого это хорошо получается. В частности, Юран рассказал, что давал такой совет Эдгару Севикяну.

«Так некоторые тренеры этого и требуют: сохранить, отдать, чтобы подачу сделали. У нас тоже эта беда есть. Заходим в штрафную — и выбегаем из неё! Втолковываю своим игрокам: если мы туда уже зашли, это большая проблема для защитника, он уже не сфолит, ножку не всунет — потому что чревато! А вы сами ему облегчаете задачу. Если ты уже там, индивидуально работай, а защитник будет вокруг тебя ламбаду танцевать и опасаться тебя тронуть.

Севикян, Боселли это хорошо делают. Говорю: «Эдик, с твоей техникой, быстротой ног твой защитник — сладкий». Бьёшься, объясняешь — моментами делают, а моментами выбегают из штрафной. Спрашиваю: «Смысл?» — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.