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Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Юран рассказал, как подрался с одноклубником Ахриком Цвейбой

Юран раскрыл подробности драки с одноклубником в киевском «Динамо»
Сергей Юран
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Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Юран рассказал, как подрался с одноклубником Ахриком Цвейбой. По словам Юрана, дело происходило около ночного клуба, а оба фигуранта драки были в состоянии алкогольного опьянения. В то же время действующий тренер «Пари НН» рассказал, что на следующий день помирился с Цвейбой.

«Это было в Чехии. Мы тогда прошли «Дуклу» в Кубке кубков. После матча поехали в ночной клуб. Выпили. Слово за слово, не поняли друг друга. А когда под этим делом, стоп-кран сорван. Пошли на улицу, немножко друг друга побуцали. Серёга Заец, одноклубник, разнял нас.

Как только протрезвели, так и помирились. С утра уже сидели в самолёте вдвоём. Обнимались и пили на брудершафт (смеётся)! Я ещё кошелёк с суточными потерял, так Ахрик мне половину своих отдал. Даже не захотел слушать возражений: «По-братски!» Мужчина!» — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Юран в составе киевского «Динамо» стал чемпионом СССР и обладателем национального Кубка. Оба трофея были выиграны в 1990 году.

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