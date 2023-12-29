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Представитель Кастаньо рассказал о ходе переговоров с «Краснодаром»

Представитель Кастаньо рассказал о ходе переговоров с «Краснодаром»
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Представитель агентства Top Champ Management, клиентом которого является потенциальный новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо, рассказал о ходе переговоров с российским клубом. По его словам, переговорный процесс продолжается. Ранее в мексиканских СМИ появлялась информация, что сделка уже согласована и Кастаньо даже попрощался с игроками своей бывшей команды.

«Переговоры продолжаются. Больше пока я ничего не могу сказать», — приводит слова представителя Кастаньо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах за мексиканский «Крус Асуль», в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей.

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