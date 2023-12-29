Юран: понимал, что чахну в «Спартаке». Сказал Романцеву: «Олег Иванович, не могу больше!»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран рассказал о своём втором приходе в московский клуб. По словам Юрана, во время игры в Европе он отвык от российских условий и чувствовал, что «чахнет» в «Спартаке». Футболист честно признался в этом тогдашнему тренеру красно-белых Олегу Романцеву, чем обидел его.

«Во второй мой заход в «Спартак» «химии» у нас не получилось. Вроде бы всё нормально было, но я уже пожил-поиграл в Европе, на многие вещи смотрел другими глазами. А тут нас после неудачного матча завозят в Тарасовку. На старую ещё базу. Жара, кондиционеров нет, вентилятор еле крутит. Форму сам стираешь, в столовой окорочка… Я понимал, что чахну. Честно сказал Романцеву: «Олег Иванович, не могу больше!» Немножко подобиделся он тогда», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.