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Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов за 2023 год

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал в своём телеграм-канале рейтинг футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости за 2023 год.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Реала» (Мадрид) Джуд Беллингем. 19-летний нападающий английского «Брайтон энд Хоув Альбион» Эван Фергюсон расположился на второй строчке.

Топ-10 самых подорожавших игроков:

1. Джуд Беллингем («Реал», € 180 (+70) млн).

2. Эван Фергюсон («Брайтон», € 65 (+64) млн).

3. Ламин Ямал («Барселона», € 60 (+60) млн).

4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», € 60 (+54) млн).

5. Мойсес Кайседо («Челси», € 90 (+52) млн).

6. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 (+52) млн).

7. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», € 65 (+50) млн).

8. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 60 (+48) млн).

9. Жереми Доку («Манчестер Сити») € 65 (+47) млн.

10. Леви Колвилл («Челси», € 55 (+45) млн).